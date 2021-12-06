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Dünya

Zelenskiy Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesine ziyarette bulundu.

Talha Yavuz   | 06.12.2021
Zelenskiy Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ziyareti kapsamında cephede 5 askere devlet nişanı verdi.

Zelenskiy, askerlere "Bugün sizinle olma şerefine nail oldum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruduğunuz için minnettarım." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki kutlama törenine de katıldı.

Ülkenin farklı şehirlerinde törenler düzenlenirken, Kiev'deki Mihaylivska Meydanı'nda düzenlenen törende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde kullanılacak Humvee cipler sergilendi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü", 6 Kasım 1991'den beri her yıl kutlanıyor.

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