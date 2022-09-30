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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracak

Mustafa Deveci   | 30.09.2022
Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracak

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." dedi.

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