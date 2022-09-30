Zelenskiy: Ukrayna hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracak
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.
- Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı
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Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." dedi.
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