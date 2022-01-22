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Dünya

Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Talha Yavuz   | 22.01.2022
Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Kiev

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat’ın yapımını üstlendiği Ukrayna’nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.

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