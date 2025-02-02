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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, olası ABD-Rusya görüşmesinde Kiev'in bulunmamasının "tehlikeli" olacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası Rusya-ABD görüşmesinde Ukrayna'nın bulunmamasının "çok tehlikeli" olacağını belirterek, Kiev ile Washington'un ateşkes planı için "daha çok görüşmesi" gerektiğini vurguladı.

Gökhan Çeliker  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Zelenskiy, olası ABD-Rusya görüşmesinde Kiev'in bulunmamasının "tehlikeli" olacağını söyledi

Ankara

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki duruma ilişkin Associated Press'e (AP) konuştu.

Rusya'nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda "herhangi bir taviz hakkında" konuşmak istemediğini söyleyen Zelenskiy, Moskova'nın bunu "sahada üstün olduğu bir dönemde kaybetmek" olarak gördüğü değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "masaya getirebileceğini", bunun için Rusya'ya yönelik yaptırımların ve Ukrayna ordusuna verilen desteğin sürdürülmesinin bir yöntem olarak kullanılabileceğini söyledi.

"Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikeli"

Trump'ın, ABD ile Rus yetkililerin iletişimde olduğuna yönelik açıklamalarına atıfta bulunan Zelenskiy, "Onların kendi ilişkileri olabilir ama Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump ile bizzat görüşmesinin önemine değinerek, bu görüşmeyi Avrupa'daki yetkililerin de istediğini belirtti.

Trump ile görüşmesinin ardından, Ruslar ile görüşme yapılması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, burada ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nden yetkililerinin de olmasını istediğine dikkati çekti.

Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya üyelik isteğine ve bunun önemi ile faydalarına atıfta bulunarak, Fransa'nın Avrupa güçlerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi önerisinin şekillenmekte olduğunu ancak bu güçlerin işlevi ve yapabilecekleri konusunda hala birçok soru işareti bulunduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'nın savaş nedeniyle 100 yıl geriye gittiği yönündeki ifadelerine ilişkin Zelenskiy, Rubio'yu ülkesini ziyaret etmeye ve "Ruslar'ın ne yaptığını görmeye" çağırdı.

Trump, Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini belirtmişti. Yönetiminin savaşı sona erdirmek istediğine dikkati çeken Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." demişti.

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