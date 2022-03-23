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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Japonya'dan 'Rusya'ya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini' istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya'dan, "Rusya'ya uyguladığı yaptırım ve baskıları sürdürmesini" talep etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.03.2022
Zelenskiy, Japonya'dan 'Rusya'ya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini' istedi

Tokyo

Japon Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, Japon halkının Ukrayna'ya sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Japonya'nın, Rusya'ya "Asya'da yaptırım uygulayan ilk ülke" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "yaptırım ve baskıların sürmesini" istedi ve "baskıların, barışı yeniden sağlayabileceğine" olan inancını dile getirdi.

Ülkedeki nükleer santrale saldıran Rus güçlerinin "nükleer atık bölgesini savaş alanına çevirdiğini" kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna üzerinde "kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını" kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'da "hiç kimsenin güvende olmadığını" dile getirerek krize karşı aldığı hamlelerde "işlevsizliğine" dikkati çektiği Birleşmiş Milletlerin (BM) reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaklaşık 40 benzer hitabın yapıldığı parlamentoya, çevrim içi konuşan ilk yabancı lider oldu.

Ukrayna liderinin konuşmasının akabinde Japon milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. Burada konuşan Danışman Meclisi Başkanı Santo Akiko, "Rusya'nın saldırılarının ülkesinde affedilmeyeceğini" belirterek Ukrayna halkına desteğin günden güne arttığını dile getirdi.

Başbakan Kişida Fumio, yaklaşık 500 milletvekilinin katıldığı hitap sonrası düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yardımları artıracaklarını ve Rusya'ya yaptırımı genişleteceklerini söyledi.

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