Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,260.60
BTC/USDT
42,829.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 10.04.2022
Zelenskiy: Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

Johnson, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Zelenskiy: Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Zelenskiy: Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi

Zelenskiy: Ruslar, Mariupol'daki cesetleri Ukraynalılar öldürmüş gibi gösterecek

Zelenskiy: Ruslar, Mariupol'daki cesetleri Ukraynalılar öldürmüş gibi gösterecek
Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor

Zelenskiy: Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı