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Dünya

Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 03.01.2023
Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.


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