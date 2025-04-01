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Dünya

Yunanistan'da şiddetli yağışlar zarara yol açtı

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Yunanistan'da şiddetli yağışlar zarara yol açtı

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.

Yağış nedeniyle sel oluşan yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Bu bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Oniki Adalar'da, Sivil Koruma Biriminden vatandaşların cep telefonlarına, çarşamba akşamına kadar dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi.

Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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