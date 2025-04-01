Dolar
37.94
Euro
40.99
Altın
3,127.66
ETH/USDT
1,854.60
BTC/USDT
83,490.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu

Yunanistan'ın Kiklad Adaları'nda hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış, sel ve maddi hasara yol açtı.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları şiddetli yağışa maruz kaldı.

Kiklad Adaları'na bağlı Paros, Mikonos ve Siros da şiddetli yağıştan etkilendi.

Paros'ta, şiddetli yağışın neden olduğu selde, çok sayıda araç sular altında kaldı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Araç trafiğinin yasaklandığı Paros'ta selde mahsur kalan 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de acil durumlara müdahale için hazır duruma geçti.

Bu arada, şiddetli yağış nedeniyle Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi direkte mahsur kaldı
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Benzer haberler

Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu

Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu

Türkler yurt dışında en çok Dubai ve Yunanistan'dan konut alıyor

Ramazan Bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

Yunan uzmana göre, henüz fikir birliği olmasa da "BM'de reform" çok sayıda ülkenin gündeminde

Yunan uzmana göre, henüz fikir birliği olmasa da "BM'de reform" çok sayıda ülkenin gündeminde
Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"
Yunanistan'ın milli günü Ankara'da kutlandı

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet