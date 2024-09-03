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Dünya

Yunanistan'da bazı hastanelerde sorunların endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi

Yunanistan’ın Selanik ve Orta Makedonya bölgelerindeki kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinde görülen sorunların endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Yunanistan'da bazı hastanelerde sorunların endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi

Gümülcine

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) tarafından hazırlanan raporda, Selanik’teki AHEPA Hastanesi başta olmak üzere birçok hastanede personel eksikliği, malzeme yetersizliği ve eskiyen tıbbi cihazların sağlık sistemini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Sağlık hizmetindeki sorunlarının endişe verici seviyelere ulaştığı vurgulanan raporda, Selanik’in önemli sağlık kuruluşlarından AHEPA Hastanesi’nde ameliyathanelerin sadece dördünün faal durumda olduğu, geri kalanının hemşire ve malzeme eksikliği nedeniyle kullanılamadığı belirtildi.

Bu durumun ameliyatlarda bekleme sürelerini 1 yıl ve üzerine çıkardığı belirtilen raporda, personel eksikliği nedeniyle mevcut sağlık çalışanlarının aşırı mesai yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Raporda, "Cihaz eksiklikleri ve eski cihaz kullanımı nedeniyle hem teşhis hem de tedavi süreçleri gecikiyor. Bu da hastaların mağduriyetine yol açıyor. Modern cihaz ihtiyacı ise her geçen gün daha da artıyor." ifadelerine yer verildi.

Orta Makedonya bölgesindeki diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekilen raporda, devletin bu bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına kapsamlı bir reform uygulaması ve acil maddi kaynak aktarması gerektiği vurgulandı.

Raporda, mevcut durumun sürmesi halinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da düşebileceği ve hasta memnuniyetsizliğinin artabileceği uyarısı yapıldı.

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