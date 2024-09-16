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Dünya

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde yeniden yapılandırma hazırlığı yapılıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Silahlı Kuvvetlerde yeniden yapılanmaya gidileceğini bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde yeniden yapılandırma hazırlığı yapılıyor

Atina

Bir manastırda düzenlenen dini ayine katılan Dendias, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı, bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yıl için silahlanma programının tamamı birkaç gün önce Başbakana (Kiryakos Miçotakis'e) sunuldu. Daha sonra meclisin ilgili heyetine sunulacak ve ardından da hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak." dedi.

Dendias, bununla birlikte zorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik sisteminde önemli değişiklikler planlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Tehditlerle karşı karşıyayız ve bize karşı en temel iddia 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor. Sonuç olarak yedek askerlik unsuru kullanılmadan, ülke, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için hazır seviyeye gelemez."

Yunanistan'a benzerlik gösteren ülkelerdeki askerlik yapısının incelendiğini anlatan Dendias, değişiklikleri yeni yıla kadar duyurmayı umduklarını kaydetti.

Zorunlu askerlik

Yunanistan'da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor ancak üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecil ettirilebiliyor.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde 30 bini zorunlu askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar olmak üzere toplamda yaklaşık 90 bin personel bulunuyor.

Askerlik görevini tamamlayan bazı kişiler, ülkede savaş ve afet gibi hallerde ihtiyaç duyulması halinde askerlik hizmeti vermek üzere 5 ila 8 yılda bir 9 haftaya kadar süren eğitime tabi tutuluyor.

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