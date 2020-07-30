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Dünya

Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini görüşmek istiyoruz

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, İtalya ile yaptıkları gibi Türkiye ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşmek istediklerini bildirdi.

Tevfik Durul   | 30.07.2020
Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini görüşmek istiyoruz

Ankara

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, başkent Atina'da düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile özellikle gerginlik dönemlerinde iletişim kanallarının açık olması gerektiğini belirten Petsas, "İtalya ile yaptığımız gibi deniz yetki alanlarının belirlenmesini Türkiye ile de konuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Petsas, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğini dile getirerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuyu telefonda görüştüğünü belirtti.

Yunanistan ve İtalya, 9 Haziran'da, İyon Denizi'nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge sınırlandırma anlaşmasını imzalamıştı.

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