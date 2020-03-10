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MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına 'siper' kazıyor

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor.

Salih Baran   | 10.03.2020
Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına 'siper' kazıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı /AA

Edirne

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

                    

Tüfekli askerlerle sınır geçişleri engellenmeye çalışılıyor

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

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