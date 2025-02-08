Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,631.90
BTC/USDT
96,451.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı Fotoğraf: John Liakos/AA

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkililer ve uzmanlardan oluşan heyetin yaptığı toplantıda, Ege'deki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması yönünde karar alındı.

Söz konusu adalarda, sismik hareketlilik nedeniyle 3 Şubat'tan itibaren okullar tatil edilmişti.

Olası büyük bir depreme karşı tedbiren bu adalardaki tüm etkinlikler iptal edilmiş, halkın toplu halde kapalı alanlarda bulunmaması istenmişti.

Ayrıca, bölgeye arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı
MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Fatih'te denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Benzer haberler

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Protezle yürüyen 11 yaşındaki depremzede Fatma hayalini kurduğu piyanoya kavuştu

Protezle yürüyen 11 yaşındaki depremzede Fatma hayalini kurduğu piyanoya kavuştu
Yıkıntılar arasından "üretim ve ihracat üssü" çıkacak

Yıkıntılar arasından "üretim ve ihracat üssü" çıkacak
AFAD İstanbul İl Müdürü Özener: Bilimin ışığında afetlerle nasıl başa çıkılacağı öğrenilmeli

AFAD İstanbul İl Müdürü Özener: Bilimin ışığında afetlerle nasıl başa çıkılacağı öğrenilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet