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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorunda

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "(Türkiye-Yunanistan) Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız." dedi.

Zuhal Demirci, Derya Gülnaz Özcan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorunda Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Miçotakis, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorunlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Miçotakis, hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de bu ortak yaklaşıma katılmayan birçok kesimin mevcut olduğunu vurgulayarak, "Ancak, sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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