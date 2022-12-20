Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,818.59
ETH/USDT
1,212.90
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunan basınındaki yoruma göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 20.12.2022
Yunan basınındaki yoruma göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi

Atina

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

Yorumda, Türkiye için "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadesi yer alarak, Türkiye'nin iletişim gücünün Yunanistan'dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki ilde eğitime kar engeli
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın
Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Yunan basınındaki yoruma göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi

Yunan basınındaki yoruma göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi

ABD; Almanya, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladı

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın

Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet