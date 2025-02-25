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Dünya

Yunan basını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu'nun değerlendirmelerine yer verdi

Yunan basınında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Türkiye'nin Yunanistan'a "saldırma niyeti" olmadığına ve Yunanistan'ın gereksiz düzeyde savunma harcaması yaptığına ilişkin ifadeleri gündeme geldi.

Tuğba Altun  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Yunan basını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu'nun değerlendirmelerine yer verdi

Ankara

Yunanistan merkezli Newsbeast haber sitesi, Prof. Dr. Afyoncu'nun bir Türk televizyon kanalındaki değerlendirmelerine yer verdi.

Haberde, bir Yunan askeriyle aralarındaki diyalogdan alıntı yapan Afyoncu'nun, Türkiye'nin Yunanistan’dan toprak alma gibi bir derdi olmadığı ancak Ankara’nın Ege Denizi'nde hakları bulunduğu şeklindeki değerlendirmesi paylaşıldı.

Rektörün iki ülkenin bir araya gelerek bunlar üzerine görüşmesi gerektiğine ilişkin ifadelerine atıfta bulunularak, Afyoncu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"500-600 milyon avro vererek Fransa'dan firkateyn alıyor. Neden alıyorsun? Türkiye Cumhuriyetiyle yarın bir savaş çıktığı zaman onun karşısında senin onlarla durma ihtimalin yok. Ama bizim de size karşı bir saldırma niyetimiz yok. Size boşu boşuna silah satıyorlar."

Ayrıca Afyoncu'nun Yunanistan'ın Türkiye'den daha az nüfusa sahip olmasına rağmen benzer düzeyde savunma bütçesi ayırmasına ve Yunanistan'ın nüfusuna oranla bu düzeyde harcama yapmaması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı.

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