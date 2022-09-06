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Yunan ana muhalefet lideri Çipras'a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi.

Tevfik Durul   | 06.09.2022
Yunan ana muhalefet lideri Çipras'a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir

Atina

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Yunanistan'da son genel seçim temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti.

Miçotakis'e halk desteği azalıyor

Ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu.

Kamuoyu araştırma şirketi GPO'nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Miçotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görülmüştü.

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "yarın seçim olsa" YDP'ye, yüzde 25,1'i ise SYRIZA'ya oy vereceğini söylemişti.


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