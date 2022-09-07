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Dünya

YTB, Hırvatistan'daki Türklerin tarihsel sürecinin kaleme alınmasına destek oldu

YTB'nin desteğiyle hazırlanan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hırvatistan’a yerleşmiş Türk topluluğunun günümüze kadarki tarihsel sürecine dikkati çeken “Hırvatistan’daki Türkler” isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Lejla Biogradlija   | 07.09.2022
YTB, Hırvatistan'daki Türklerin tarihsel sürecinin kaleme alınmasına destek oldu

Zagreb

YTB'den yapılan açıklamada, 2011'de yapılan nüfus sayımında Hırvatistan'da 367 Türk'ün yaşadığı belirtilirken, Hırvatistan anayasasında Türk topluluğunun resmi azınlık olarak tanındığı belirtildi.

Açıklamada, YTB'nin tarihi belgeler, kaynaklarda yer alan bilgiler ve günümüzde ülkede yaşamakta olan soydaşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde akademik bir eser hazırlanmasına destek sağladığına işaret edildi.

“Hırvatistan’daki Türkler” kitabının Hırvatistan Göç ve Etnik Araştırmalar Merkezi bünyesindeki Hırvat akademisyenler Filip Skiljan ve Vlatka Dugacki tarafından kaleme alındığı belirtilen açıklamada, kitabın Osmanlı döneminde Hırvatistan'a yerleşmiş Türklerin geçmişten günümüze içinde bulundukları koşulları anlattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kitabın hazırlanma sürecinde saha araştırmaları, röportajlar ve arşiv kaynaklarından elde edilen içeriklerin kullanıldığı vurgulandı.

Kitabın Türkçesinin Kayhan Gül tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, “Hırvatistan’daki Türkler” kitabından 300 adet basıldığı kaydedildi.

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