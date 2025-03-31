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Dünya

Yeni Zelanda'da, Waitangi Antlaşması ihlalleri nedeniyle Maori kabilesinden resmen özür dilendi

Yeni Zelanda hükümeti, Waitangi Antlaşması'nın ihlallerinden kaynaklanan mağduriyetler nedeniyle Maori kabilesinden resmen özür dileyerek, 20,4 milyon Yeni Zelanda doları değerinde (11,6 milyon Amerikan doları) tazminat ödemeyi kabul etti.

Zeynep Katre Oran  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Yeni Zelanda'da, Waitangi Antlaşması ihlalleri nedeniyle Maori kabilesinden resmen özür dilendi

Ankara

Radio New Zealand'ın haberine göre, ülkenin yerli halkı Maoriler ile Wellington yönetimi arasında konuya ilişkin 8 yıldır devam eden müzakerelerin ardından, antlaşma ihlallerine yönelik tazminat konusunda uzlaşma sağlanarak bir anlaşmaya imza atıldı.

Hükümet, "Ngati Haua" adlı Maori kabilesinden resmen özür dilerken, 20,4 milyon dolarlık maddi tazminat ödemeyi de kabul etti.

Antlaşma Müzakereleri Bakanı Paul Goldsmith, imza törenindeki konuşmasında, antlaşmanın ihlallerinin kabileye ciddi zararlar verdiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Goldsmith, "Devlet, antlaşmanın vaatlerini yerine getirmediği, bunun yerine kabileye anlaşmazlık, ölüm ve bölünme getirdiği için büyük pişmanlık duymaktadır." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında, İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlileri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'ndaki taahhütlerin yerine getirilmemesi sonucu yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini amaçlanıyor.

Tazminat paketinde kültürel açıdan önemli 64 bölgenin yerli halka iadesi ve 6 milyon dolarlık kültürel canlandırma fonu da yer alıyor.

Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak da kabul edilen Waitangi Antlaşması, 6 Şubat 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında imzalanmıştı. Antlaşma neticesinde dönemin hükümeti ve Maoriler arasında resmi ilişki başlamıştı.

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