Dolar
18.98
Euro
20.03
Altın
1,923.84
ETH/USDT
1,676.60
BTC/USDT
24,829.00
BIST 100
5,106.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yeni Zelanda 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarını anıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler dördüncü yılında anılıyor.

Murat Karadağ  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Yeni Zelanda 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarını anıyor

Ankara

Saldırılara ilişkin Kraliyet Komisyonu Raporu'nun takibinden sorumlu bakan Andrew Little, Nur camisi ve Linwood mescidine 2019 yılında yapılan terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Terör saldırısı kurbanlarını saygıyla andıklarını belirten Little, "Hükümet, Yeni Zelandalılara yönelik terör ve şiddet içerikli aşırıcılık tehdidini azaltmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Little, terör saldırısının yıl dönümünde, Avustralya, Endonezya, Brunei, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Ulus Ötesi Güvenlik" toplantısına katılmak için Avustralya'ya gideceğini kaydetti.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu'nun (FIANZ) web sitesinden terör saldırılarının yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamada da "Bu, tüm ulusun, şehitlerin ailelerini ve terör saldırısından kurtulanları hatırladığı bir gündür." ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den deprem dayanışması açıklaması
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu
Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Yeni Zelanda 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarını anıyor

Yeni Zelanda 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarını anıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet