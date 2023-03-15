Yeni Zelanda 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarını anıyor
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler dördüncü yılında anılıyor.
Ankara
Saldırılara ilişkin Kraliyet Komisyonu Raporu'nun takibinden sorumlu bakan Andrew Little, Nur camisi ve Linwood mescidine 2019 yılında yapılan terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.
Terör saldırısı kurbanlarını saygıyla andıklarını belirten Little, "Hükümet, Yeni Zelandalılara yönelik terör ve şiddet içerikli aşırıcılık tehdidini azaltmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.
Little, terör saldırısının yıl dönümünde, Avustralya, Endonezya, Brunei, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Ulus Ötesi Güvenlik" toplantısına katılmak için Avustralya'ya gideceğini kaydetti.
Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu'nun (FIANZ) web sitesinden terör saldırılarının yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamada da "Bu, tüm ulusun, şehitlerin ailelerini ve terör saldırısından kurtulanları hatırladığı bir gündür." ifadelerine yer verdi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.