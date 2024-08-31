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Dünya

Yemen'in Aden kentinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir benzin istasyonunda büyük çaplı patlama meydana geldiği, ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Shukri Hussein, Gülşen Topçu  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Yemen'in Aden kentinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi

Aden

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki benzin istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak net sayı verilmedi.

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