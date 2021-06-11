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Dünya

Yemen'de Husilerin ablukası altındaki Taiz halkının nefes alma durağı: Sabır Dağı

Arap Yarımadası'nın en yüksek ikinci dağı Sabır, Taiz sakinlerinin şehrin gürültü ve koşuşturmacasından sığındıkları bir liman oldu.

Safiye Karabacak   | 11.06.2021
Yemen'de Husilerin ablukası altındaki Taiz halkının nefes alma durağı: Sabır Dağı

Yemen

Yemen'de iç savaşın başından bu yana Husiler tarafından abluka altında tutulan Taiz kentindeki Sabır Dağı, bitmek bilmeyen sorunlarla bunalan halkın nefes alma durağı haline geldi.

Yemen'in en kalabalık kentlerinden Taiz'de tarihi Gelin Kalesi'ne de ev sahipliği yapan Sabır Dağı, bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alıyor.

Amran kentindeki Nebi Şuayb Dağı'ndan sonra Arap Yarımadası'nın en yüksek ikinci dağı kabul edilen Sabır, deniz seviyesinden 3 bin 70 metre yükseklikte bulunuyor.

Taizliler, şehrin gürültü ve koşuşturmacasından kaçarak piknik yapmak için sık sık Sabır Dağı'na çıkıyor, buradaki kapalı ve açık dinlenme alanlarında uzun saatler geçiriyor.

Yemenlilerin kalbinde özel bir yeri bulunan dağ şimdiye kadar birçok şarkı ve şiire de konu oldu.

"Taiz'de halkın gideceği açık alanlar yok"

AA muhabirine konuşan Yemenli Husam Ahmed, Taiz kentinde halkın gideceği parkların bulunmaması nedeniyle özellikle devam eden savaş ve kente uygulanan kuşatmanın gölgesinde birçok kişinin Sabır Dağı'nı dinlenme ve nefes alma durağı olarak gördüğünü belirtti.

Yürüyüş yapmak, temiz hava almak ve stres atmak için ailesiyle Sabır Dağı'na geldiğini söyleyen Ahmed, "Taiz kentinde de halkın dinlenmesi için park ve açık alanlara ihtiyaç var." dedi.

Sabır Dağı'ndaki okullardan birinde öğretmenlik yapan Abdullah el-Ammari de dağın yüksekliği ve ılıman havasıyla öne çıktığını söyledi.

Ammari, "Dağ aynı zamanda birçok bölgesinde yapılan tarımla da tanınıyor. Bu topraklarda fasulye, patates, arpa ve buğday yetiştiriliyor. Bölge halkı ayrıca Sabır Dağı'na gelen her turisti memnuniyetle karşılıyor, onlara saygı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede bazı geleneklerin halen sürdüğünü aktaran Ammari, "Ürünleri hasat ettiğimizde yöre halkının cömertliğinin göstergesi olarak Sabır Dağı'na gelen turistlere dağıtıyoruz." diye konuştu.

"Sabır Dağı şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için uygun bir yer"

Taiz sakinlerinden Muhammed Ali, arkadaşları ve ailesiyle uğrak yeri olan dağın Taiz'den ve yurt dışından binlerce ziyaretçi çektiğini dile getirdi.

Yaz aylarında şehre göre daha serin olduğu için ziyaretçilerin arttığına işaret eden Ali, "Öğle yemeğinden sonra evimizden çıkıyoruz ve gün batımına kadar, bazen gece geç saatlere kadar dağda vakit geçiriyoruz. Bu bölge şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için uygun bir yer olmasının yanı sıra yeşillik açısından da önemli bir alan." dedi.

Ali, Taiz'den ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için yetkililerin yeni park ve restoranlar inşa etmesi gerektiğini söyledi.


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