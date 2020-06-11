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Dünya, Koronavirüs

Yemen Sağlık Bakanı: 30 milyon Yemenli salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya

Yemen Sağlık Bakanı Nasır Baum, 30 milyon Yemenlinin başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere 6 salgın hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu   | 11.06.2020
Yemen Sağlık Bakanı: 30 milyon Yemenli salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya

Aden

Yemen Sağlık Bakanı Nasır Baum, 30 milyon Yemenlinin başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere 6 salgın hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Arap Birliği Sağlık Bakanları Konseyi'nin Kovid-19'la mücadele konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiği sanal toplantıda konuşan Baum, 30 milyon Yemenlinin, Kovid-19, sıtma, dang humması, Chikungunya, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hükümetin salgın hastalıklarla mücadelesine ve sağlık sektörüne destek verilmesi için acil müdahale çağrısında bulunana Baum, Husileri kendi kontrolleri altındaki bölgelerde Kovid-19 vaka sayılarını gizlemekle suçladı.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 129 can kaybı, 560 da vaka bulunuyor. Bu rakamlar, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.

Hükümet yetkilileri daha önce Aden'de 21 Nisan'da meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı salgın hastalıklar nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Yemen hükümeti ise 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

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