Dolar
26.94
Euro
29.87
Altın
1,972.94
ETH/USDT
1,880.10
BTC/USDT
29,504.00
BIST 100
6,743.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki Zimbru maçı sonrası Ülker Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kitabının imzalı bir nüshasını gönderdi.

Mücahit Aydemir  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Tel Aviv’deki büyükelçisi Cai Run, Netanyahu'yu ziyaret ederek Çin lideri Şi'nin kitabını takdim etti.

Çin liderinin mesajını ileten Büyükelçi, Şi’nin, İsrail Başbakanı’nın kitabında Çin-İsrail ilişkilerine ilişkin yazdıklarını büyük bir ilgiyle okuduğunu ve takdir ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Büyükelçi ayrıca, Devlet Başkanı Şi'nin, bu yılın sonlarında Pekin'de Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi." ifadelerine yer verildi.

Pekin ile yakınlaşma

İsrail Başbakanı geçen ay ABD Kongre üyeleri ile Batı Kudüs’te bir araya gelmiş, Çin'e resmi ziyaret için Pekin yönetiminden davet aldığı konusunda Kongre üyelerini bilgilendirmişti.

Öngörülen gezinin Netanyahu'nun Çin'e dördüncü ziyareti olması bekleniyor.

Netanyahu'nun Pekin ile ilişkilerindeki ivmenin, Washington'la Tel Aviv yönetimi arasında soğuk rüzgarların estiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

İsrail'de kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi, koalisyon hükümetinde aşırı sağcı isimlerin önemli görevler üstlenmesi ve izlenen politikalar nedeniyle Washington-Tel Aviv hattında zaman zaman gerilim yaşanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 aylık aranın ardından 17 Temmuz'da telefonda görüştüğü Netanyahu'ya yasa dışı yerleşimler ve İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusundaki endişelerini dile getirmişti. Buna karşın Netanyahu hükümeti Yüksek Mahkemenin yetklerini sınırlandıran yargı düzenlemesini Meclisten geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kemer'deki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı
Bakan Uraloğlu: Türkiye'mizi ulaşımda, haberleşmede, bilişimde dünyayla rekabet eden bir güç haline getirdik
Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız

Benzer haberler

Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj

Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi'den ekonomik büyüme için iç talebin artırılması çağrısı

Netanyahu, yargı düzenlemesinde uzlaşı için muhalefetle diyalog kuracaklarını söyledi

Netanyahu hükümeti, İsrail'i siyasi kaosa sürükleyen yasa tasarısını Meclisten geçirdi

Netanyahu hükümeti, İsrail'i siyasi kaosa sürükleyen yasa tasarısını Meclisten geçirdi
Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek

Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek
İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek

İsrail’de Yüksek Mahkeme, Başbakan Netanyahu’yu görevden almayı değerlendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet