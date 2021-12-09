Dolar
13.78
Euro
15.56
Altın
1,776.68
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
logo
Dünya

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ismi verilecek.

Dildar Baykan Atalay   | 09.12.2021
Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

Washington DC

Washington DC Kent Konseyi, 2018'de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan "Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu" oy birliğiyle kabul etti.

Düzenlemeye göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilecek.

Yolun yeni tabelası gelecek ay düzenlenen kamuya açık törenle takılacak.

Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliahtı Koordine Konseyine başkanlık etti

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

Suudi Arabistan'dan Fransa'da Kaşıkçı cinayeti zanlısının tutulduğu iddialarına yalanlama

Suudi Arabistan'dan Fransa'da Kaşıkçı cinayeti zanlısının tutulduğu iddialarına yalanlama
Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı
WSJ: Savunma füzeleri tükenen Suudi Arabistan ikmal talep ediyor

WSJ: Savunma füzeleri tükenen Suudi Arabistan ikmal talep ediyor