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Dünya

Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

Rus güvenlik şirketi Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 30 Temmuz'da yapılacak anayasa referandumu öncesi ülkeye yüzlerce yeni asker gönderdi.

Tufan Aktaş  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

İstanbul

Wagner'in OAC'deki Telegram hesabından yapılan açıklamada, Wagner'e bağlı yeni birliklerin OAC'deki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce askerin yer aldığı birliklerin fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, 5 yıldan bu yana Wagner tarafından eğitilen OAC ordusu, polisi ve jandarmasının ülke güvenlik seviyesinin artırılmasında ilerleme kaydettiği ifade edildi.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen OAC'deki Wagner birliklerinin temmuz başında ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

OAC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.

3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.

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