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Dünya

Wagner’in kurucusu, Rus yönetimine karşı isyanın amacına ulaştığını savundu

Rus güvenlik şirketi Wagner’in Kurucusu Yevgeniy Prigojin, geçen ay Rus yönetimine karşı düzenledikleri silahlı isyanla amaçlarına ulaştıklarını öne sürdü.

Ekip  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Wagner’in kurucusu, Rus yönetimine karşı isyanın amacına ulaştığını savundu

Kiev

Prigojin, sosyal medya hesaplarından paylaşılan sesli mesajında, geçen ay, Rus yönetimine yönelik düzenlediği silahlı isyanla ilgili açıklama yaptı.

Mesajında, “halkın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu” belirten Prigojin, “Adalet yürüyüşümüz, hainlerle mücadeleyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bence bunu büyük ölçüde başardık. Yakın bir zamanda cephede yeni zaferlerimizi göreceğinizden eminim.” ifadesini kullandı.

Wagner’in bölgesel savaşçı alım merkezlerinin faaliyeti askıya alındı

Wagner’in resmi sosyal medya hesabı olarak bilinen bir Telegram kanalından yapılan paylaşımda da, “Wagner’in özel askeri operasyona geçici olarak katılmaması ve Belarus’a taşınması nedeniyle Wagner’in bölgesel savaşçı alım merkezlerinin çalışmalarının bir ay süreyle askıya alındığı” kaydedildi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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