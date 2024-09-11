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Dünya

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından yaşanan seller nedeniyle Çin'den, iki ülkenin sınırları içinde akan Kızıl Nehir üzerinde bulunan barajlardaki suyu tutarak su seviyesini düşürmeye yardımcı olmasını talep etti.

Emre Aytekin  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

Pekin

Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hanoi Büyükelçiliğine gönderilen yazıda, Kızıl Nehir'in yukarı boylarındaki akışın kontrol altına alınması istendi.

Vietnam, Çinli yetkililere sel yönetimi konusunda iki ülke arasında koordinasyonun sağlanması, Çin sınırlarındaki barajlardan ne zaman ve ne miktarda su tahliye edileceğine dair bilgilerin paylaşılması taleplerini iletti.

Vietnam'ın Pekin'deki Büyükelçiliği ve Yünnan eyaletindeki Başkonsolosluğundan yetkililer de Çinli muhataplarıyla acil toplantılar yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çinlilerin "Yuan Nehri" olarak adlandırdığı akarsu üzerindeki iki barajda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadelesine katkı sağladıklarını bildirdi.

Vietnam ile selle mücadele konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını vurgulayan Mao, barajların su akışını düzenlemek ve su depolamak için aktif şekilde kullanılacağını kaydetti.

Öte yandan Vietnam devlet medyasında yer alan bir haberde, Kızıl Nehrin kolu olan Lo Nehri üzerinde Çin'e ait bir barajdaki suların serbest bırakıldığı iddia edildi. Çin, iddiayı reddederken söz konusu haber bir süre sonra kaldırıldı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinin yükseklerinden doğan 1149 kilometre uzunluğundaki Kızıl Nehir, Vietnam'ın kuzeyini katederek Tonkin Körfezi'ne dökülüyor.

7 Eylül'den itibaren önce Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nı vuran Yagi Tayfunu, daha sonra Vietnam'ın kuzey bölgelerinde etkili olmuştu. Categori 5 şiddetindeki "süper tayfun", şiddetinin azalmasıyla tropikal depresyona dönüşse de yoğun yağışın sebep olduğu seller ve toprak kaymalarının etkisi sürüyor.


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