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Dünya, Venezuela

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

Bolivya'daki geçici hükümet, Venezuela'daki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil oldu.

Lokman İlhan   | 23.12.2019
Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

Bogota

Muhaliflerin, 20 Ekim'deki tartışmalı seçimlerin ardından başlattığı sokak olayları ve ardından ordunun istifa çağrısı ile Devlet Başkanı Evo Morales'in görevi bıraktığı Bolivya'da Jeanine Anez liderliğindeki geçici hükümet, ülkenin uzun süredir izlediği dış politikada önemli değişiklikler yapmayı sürdürüyor. 

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Geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika ile Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na dahil olundu.

"Bolivya, Venezuela'daki krizin barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ve ülkedeki muhaliflere büyük destek veren Lima Grubu'na katılımın duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bolivya'da Jeanine Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.

Morales, İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü bu ülke ile diplomatik ilişkileri koparmıştı. 

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