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Dünya

Vatikan'dan hastanede tedavisi süren Papa'nın durumuna ilişkin açıklama

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan'dan, dün solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un durumunun iyiye gittiğini bildirildi.

Barış Seçkin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Vatikan'dan hastanede tedavisi süren Papa'nın durumuna ilişkin açıklama

Vatikan

Nefes darlığı şikayetiyle dün öğleden sonra Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan 86 yaşındaki Papa'nın durumuna ilişkin Vatikan'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa Franciscus, gece iyi dinlendi. Klinik tablo giderek düzeliyor ve planlanan tedaviler devam ediyor. Bu sabah kahvaltısını yaptı, gazeteleri okudu ve çalışmaya başladı. Papa, hastanenin şapelinde dua da etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bruni, dün ilk olarak Papa'nın "önceden planlı kontroller için Gemelli Hastanesi'ne gittiğini" duyurmuş, ardından ikinci bir açıklamayla Katoliklerin ruhani liderinin son günlerde nefes darlığı sıkıntısı nedeniyle hastaneye gittiğini belirtmişti.

Papa Franciscus, öğlen saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son saatlerde gelen çok sayıda mesaj beni duygulandırdı. Yakınlık ve dualar için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Papa'nın geçirdiği enfeksiyona bir virüs neden oldu.

Bu arada Papa'nın kaldırıldığı Gemelli Hastanesi önünde güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda basın mensubu da gelişmeleri aktarmak için hastanenin önünde yer aldı.

Diğer yandan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ABD Başkanı Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez gibi bazı liderlerin Papa'ya geçmiş olsun mesajı gönderdiği belirtildi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinin Twitter hesabından da "Papa Franciscus'a acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

2013 yılından beri Papa

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

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