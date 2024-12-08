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Dünya

Ürdün Kralı'ndan, Suriye'de çatışmaların önlenmesi için "hızlı" çalışma çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası ülkenin ve vatandaşların güvenliği ile istikrarı tesis etmek ve kaosa yol açacak her türlü çatışmayı önlemek için "hızlı" çalışma çağrısı yaptı.

Laith Al-jnaidi, Mehmet Nuri Uçar  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Ürdün Kralı'ndan, Suriye'de çatışmaların önlenmesi için "hızlı" çalışma çağrısı

Amman

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ürdün, Suriyeli kardeşlerinin yanında duruyor ve onların iradesine ve tercihlerine saygı duyuyor." sözlerine yer veren Abdullah, "Suriye'nin, vatandaşlarının ve halkının kazanımlarının güvenliğinin korunması, istikrarın sağlanması ve kaosa yol açabilecek herhangi bir çatışmanın önlenmesi için özenle ve hızlı bir şekilde çalışmanın gerekliliğini" vurguladı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, krizin başlangıcından (2011) bu yana her zaman Suriyeli kardeşlerin yanında yer aldığını ve son on yılda mültecilere kapılarını açarak onlara sağlık, eğitim ve benzeri çeşitli hizmetler sunduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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