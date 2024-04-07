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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı

Philippe Lazzarini, “Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı. İsrail’in dayattığı kuşatmadan doğan kıtlık durumu daha da kötüleştiriyor. Sonuç olarak insan yapımı kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor.” dedi.

Bekir Aydoğan  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı

Istanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze’deki kıtlığın bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirterek, “Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor.” uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail’in insanlık felaketine sürüklediği Gazze’deki saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının başlamasından itibaren buradaki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelimenin tam olarak anlatamayacağını vurgulayan Lazzarini, “2 milyon insanın hayatları çoğu zaman bir gecede altüst oldu. Birçoğu en değerlisini, sevdiklerini kaybetti." ifadelerini kullandı. Lazzarini, İsrail’in, saldırılarında en çok çocukları, yardım görevlilerini, gazetecileri ve sağlık ekiplerini öldürdüğünü, uluslararası insani hukuku apaçık hiçe sayarak, benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiğini, hastaneler ve BM binalarını da yıktığını kaydetti.

Philippe Lazzarini, “Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı. İsrail’in dayattığı kuşatmadan doğan kıtlık durumu daha da kötüleştiriyor. Sonuç olarak insan yapımı kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor.” uyarısında bulundu.

UNRWA’ya yönelik saldırıların da devam ettiğini belirten Lazzarini, “Siyasi tartışmalar, başarısız diplomasi, gösterişli konuşmalar ve açıklamalar arasında, Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor.” ifadelerine yer verdi.

Sivillerin korunması, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve hemen ateşkes uygulanması çağrısında bulunan Lazzarini, İsrail’in daha fazla yardım girişine izin vermesi ve UNRWA’nın çalışmalarına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkati çekti.

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