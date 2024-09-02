Dolar
33.92
Euro
37.55
Altın
2,500.81
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
58,798.00
BIST 100
10,108.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

Gazze'de UNRWA'ya bağlı bağlı okulların yüzde 70'inden fazlasının yıkıldığı ya da hasar gördüğü, bu okullara yüzbinlerce yerinden edilmiş Filistinli ailenin sığındığı belirtildi.

Yakoota Al Ahmad, Çağrı Koşak  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde 600 bin çocuğun travma yaşadığını ve eğitim hakkından mahrum kaldığını açıkladı.

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar, Gazze hariç, UNRWA'nın okullarında gördükleri eğitime devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de ağır travma geçiren, eğitimden mahrum ve yıkıntılar arasında yaşayan 600 bin çocuk var." açıklamasında bulunan Lazzarini, "Bunların yarısı UNRWA okullarında eğitim görüyordu." bilgisini verdi.

Lazzarini, "Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar." değerlendirmesinde bulunarak eğitimin çocuklar için önemini vurguladı.

Gazze'deki UNRWA'ya bağlı okulların yüzde 70'inden fazlasının yıkıldığı ya da hasar gördüğünü aktaran Lazzarini, okulların yüzbinlerce yerinden edilmiş Filistinli aile için sığınak haline geldiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk'tan "Famagusta" dizisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi
TDV, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da su kuyusu açtı

Benzer haberler

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

WP: Biden, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor

Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti

Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti
Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü

Hamas: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanı sonucu öldü
İsrail'de, Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

İsrail'de, Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet