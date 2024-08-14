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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ünlü İngiliz-Avustralyalı piyanist Jayson Gillham'ın konserine "İsrail" engeli

Avustralya'da Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi"yle ilgili yaptığı yorumları nedeniyle ünlü piyanist Jayson Gillham'ın yaklaşan resitalinin iptal edildiğini bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Ünlü İngiliz-Avustralyalı piyanist Jayson Gillham'ın konserine "İsrail" engeli İnstagram.com/jaysongillham

Ankara

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, MSO'nun müşterilerine e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Melbourne kentindeki Iwaki Salonu'nda yarın konser vermesi planlanan İngiliz-Avustralyalı piyanist Gillham'ın programında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Gillham'ın 11 Ağustos'taki performansında "İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler" hakkında yaptığı yorumların kurumu "zor duruma" soktuğu ifade edilen açıklamada, sanatçının yarın vereceği resitalin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, sanatçının ifadelerinin yol açtığı "rahatsızlık" nedeniyle kamuoyundan özür dilendi.

Gillham'ın sözcüsü, ABC News'a verdiği demeçte, piyanistin, "MSO'ya ve orkestrayla devam eden ilişkisine duyduğu saygıdan dolayı" programdan çıkarılmasına ilişkin alınan karar hakkında yorum yapmayacağını kaydetti.

Ünlü piyanist, çaldığı parçayı Gazze'deki gazetecilere adamıştı

Piyanist Gillham, 11 Ağustos'ta Iwaki Salonu'nda verdiği resitalde, Avustralyalı besteci Connor D'Netto tarafından yazılan ve Gazze'de bulunan gazetecilere adanan "Witness (Tanık)" adlı eseri çalmıştı.

Parçaya başlamadan önce Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gillham, İsrail'in son 10 ayda 100'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü belirtmişti.

Gillham, "Gazetecilerin öldürülmesi, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. (Gazetecileri öldürerek) Savaş suçlarının belgelenmesinin ve dünyaya duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.


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