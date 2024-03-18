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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF Sözcüsü Elder: "Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü"

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırdığı Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
UNICEF Sözcüsü Elder: "Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü"

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder,  X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü." ifadesini kullanan Sözcü Elder, ateşkes sağlanması için çağrısını yineledi.

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