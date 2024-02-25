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Dünya

Fas'ta yüzlerce kişi "Gazze'deki soykırıma dur" demek için yürüdü

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde, İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

Khalid Mejdoup, Hacer Çakır  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Fas'ta yüzlerce kişi "Gazze'deki soykırıma dur" demek için yürüdü

Rabat

Tanca'da sokağa çıkan yüzlerce eylemci, Gazze sakinlerine yönelik soykırımın durdurulmasını istedi.

Sivillerin korunması ve İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürgün planının engellenmesi için slogan atan protestocular, Batılı ülkelerin Gazze'de yaşananlar karşısındaki sessizliklerine de tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, biri asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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