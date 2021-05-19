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Dünya, Filistin Saldırı Altında

AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.

Said İbicioğlu   | 19.05.2021
AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

İstanbul

Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan, yaralandı. İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Dahlan'ın ayağına şarapnel parçası isabet etti. Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Dahlan'ın ayağına şarapnel parçası isabet etti.

Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.


Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

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