AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
İstanbul
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Dahlan'ın ayağına şarapnel parçası isabet etti.
- AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı
- İsrail güvenlik güçleri Kudüs'teki protestoları takip eden 8 gazeteciyi yaraladı
- AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, TRT Haber'e canlı yayın sırasında bacağından iki plastik mermiyle yaralandı
- AA’nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
- AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı
Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.