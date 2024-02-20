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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

New York

UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı.

Ocak ayı verilerinin derlendiği raporda, durumun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok ciddi olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, bunun kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.

Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılan raporda, durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.

Raporda, benzer incelemenin Gazze'nin Refah kentinde de gerçekleştirildiği aktarılarak "Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." bilgisi paylaşıldı.

İnsani yardım erişiminin öneminin altı çizilen raporda, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerektiği belirtildi.

Hastalık yayılıyor

Raporda, aynı zamanda, Gazze'de "aç, susuz ve zayıf düşen çocukların" hastalandığı bildirildi.

"Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan raporda, 2022'ye göre ishal vakalarının 23 kat arttığı kaydedildi.

Raporda, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün acilen Gazze'ye engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım sağlanması çağrısı yaptığı aktarıldı.

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