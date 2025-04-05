UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar ablukadan dolayı ciddi risk altında
Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu belirtildi.
Istanbul
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin, İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.
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Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.
Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi.
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı.
Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde önümüzdeki haftalarda yakıt biterse, bir milyon kişinin içme suyuna erişim oranının 4 litrenin altına düşebileceği, bunun da aileleri güvenli olmayan su kullanmaya zorlayabileceği ve özellikle çocuklar arasında salgın riskinin artabileceği" uyarısında bulunuldu.
İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.