Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,789.60
BTC/USDT
83,065.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar ablukadan dolayı ciddi risk altında

Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu belirtildi.

Gülşen Topçu, Raşa Evrensel  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar ablukadan dolayı ciddi risk altında

Istanbul

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin, İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı.

Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde önümüzdeki haftalarda yakıt biterse, bir milyon kişinin içme suyuna erişim oranının 4 litrenin altına düşebileceği, bunun da aileleri güvenli olmayan su kullanmaya zorlayabileceği ve özellikle çocuklar arasında salgın riskinin artabileceği" uyarısında bulunuldu.

İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar ablukadan dolayı ciddi risk altında

UNICEF: Gazze'de yetersiz beslenen çocuklar ablukadan dolayı ciddi risk altında

Londra'da Filistin destekçileri kentin önemli caddelerinden Marylebone'u trafiğe kapattı

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı İsveç'te protesto edildi

Gazze'deki çocuklar, İsrail'in katliamı ve açlık kıskacında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Gazze'deki çocuklar, İsrail'in katliamı ve açlık kıskacında hayatta kalma mücadelesi veriyor
Filistinli sanatçıların eserleri "Hala Yaşıyorum" adlı sergide bir araya geldi

Filistinli sanatçıların eserleri "Hala Yaşıyorum" adlı sergide bir araya geldi
Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki çocukların tek isteği "dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak"

Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki çocukların tek isteği "dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet