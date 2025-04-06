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Dünya

İsrail'in 2 İngiliz milletvekilinin ülkeye girişini engellediği bildirildi

İsrail'in İngiliz İşçi Partisi milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın ülkeye girişini engellediği bildirildi.

Burak Dağ, Behlül Çetinkaya  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
İsrail'in 2 İngiliz milletvekilinin ülkeye girişini engellediği bildirildi

Kudüs/Londra

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekilleri Mohamed ve Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30’ta Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu belirtilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz parlamentosu adına İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını aktardı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere’den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in iki İngiliz vekili alıkoymasına tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiliz İşçi Partisi Milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın İsrail'e girişte havalimanında alıkonması ve ülkeye sokulmamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İki vekilin bir parlamenter delegasyonunun parçası olduğuna değinen Lammy, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu ters etki yaratacaktır ve endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Lammy, Mohamed ve Yang'a destek için temas halinde olduklarını da vurgulayarak, "İsrail hükümetindeki muhataplarıma İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını net bir şekilde belirttim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Lammy, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkese geri dönüşü sağlamak, kan dökülmesini engelleyecek müzakerelere dönmek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'de çatışmaları bitirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

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