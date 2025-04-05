Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,789.60
BTC/USDT
83,065.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD genelinde Trump yönetimine karşı protesto gösterileri yapıldı

ABD'nin birçok kentinde on binlerce kişi, Başkanı Donald Trump ve yönetimini protesto etti.

Islam Doğru  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
ABD genelinde Trump yönetimine karşı protesto gösterileri yapıldı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Başkent Washington ve New York şehirleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce vatandaş katıldı.

Washington Monument parkında toplanan binlerce kişi, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.

Filistin'e destek gösterisi

Öte yandan, Washington DC'de Kongre binası karşısındaki National Mall alanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti, Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" şeklinde İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımsal saldırıları ve Trump yönetiminin İsrail'e verdiği destek aleyhine sloganlar attı.

Kalabalığın taşıdığı pankartlar arasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen dövizlerin bulunması da dikkati çekti.

Kongre binası önünde toplanan Filistin'e destek veren kalabalığın arasında Ortodoks Yahudi grubunun bulunması da gözlerden kaçmadı.

Washington DC polisi, protestolar nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapadı.

New York'taki gösteriler

New York şehrinde başta Bryant Park olmak üzere değişik noktalarda binlerce gösterici yer yer yağan şiddetli yağmura rağmen meydanları doldurarak Trump yönetimini protesto etti.

Ayrıca, Trump'ın Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'ın politikalarına tepki gösterildi.

New York'taki gösteriye katılanların sayısının 10 bine yakın olduğu öne sürüldü.

ABD medyası, ülke genelinde 150'den fazla grup tarafından organize edilen 1200'den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı ve bu gösterilere katılım için yapılan 600 bine yakın başvuruya işaret ederek söz konusu protestoların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

ABD genelinde Trump yönetimine karşı protesto gösterileri yapıldı

ABD genelinde Trump yönetimine karşı protesto gösterileri yapıldı

ABD Senatosu, Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti

ABD'li yetkili Ortagus, Lübnan görüşmelerini yine "Davut Yıldızı" sembolüyle yaptı

Trump yönetimi, yanlışlıkla ABD'deki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi

Trump yönetimi, yanlışlıkla ABD'deki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi
Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor

Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor
ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk, Almanya ve İngiltere'de protesto edildi

ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk, Almanya ve İngiltere'de protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet