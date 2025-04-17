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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı

UNICEF İcra Direktörü Russell, son 24 saatin Gazze'deki çocuklar için ölümcül olduğuna dikkati çekerek, "Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı." dedi.

Şerife Çetin  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
UNICEF: Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, son 24 saatin Gazze'deki çocuklar için ölümcül olduğuna dikkati çekerek, "Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı." ifadelerini kullandı.

Russell, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Gazze'ye son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 15 çocuğun öldürüldüğünü kaydeden Russell, bunların arasında engelli bir çocuğun da yanarak öldüğünü bildirdi.

Russell, "Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı." vurgusunu yaptı.

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 600 çocuğun öldürüldüğünü, 1600 çocuğun ise yaralandığını kaydeden Russell, "Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymak zorundadır. Sivilleri koruyun, yardımları kolaylaştırın. Esirleri serbest bırakın. Ateşkesi yenileyin." mesajını verdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef almıştı.

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