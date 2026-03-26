Umman'da yaşanan sel felaketinde son 3 günde 8 kişi hayatını kaybetti
Umman'da yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen sel sonucu 1 kişi daha hayatını kaybederken son 3 günde ölen kişi sayısı 8'e yükseldi.
İstanbul
Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre, bir kişi aracıyla Dahiliye kentinin Menah bölgesinde meydana gelen sele kapıldı.
Sele kapılan kişi hayatını kaybederken, son 3 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Haberde ayrıca Nizva kentinde de yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldiği aktarıldı.