Uluslararası Orman Günü, BM Cenevre Ofisi'nde Türkiye'nin öncülüğünde kutlandı
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciğinin işbirliğinde Uluslararası Orman Günü dolayısıyla BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programda Türk orman ürünleri tanıtıldı.
Cenevre
BM AEK ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciği tarafından Uluslararası Orman Günü dolayısıyla teması "Ormanlar ve Gıdalar" olarak belirlenen etkinlik düzenlendi.
BM AEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ve diğer katılımcı ülkelere teşekkür etti.
"Uluslararası Ormanlar Günü'nde, ormanlar ile sofralarımızdaki yiyecekler arasındaki şaşırtıcı bağlantıya odaklanıyoruz." diyen Molcean, ormanların görkemli manzaralar, hayati karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik için cennetler olarak hayal edildiğini ancak aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insan için mutfak, kiler ve pazar olduğunu da belirtti.
Molcean, ormanların çiftliklerde meyve ve sebze üretimi için hayati önem taşıyan su döngülerini de düzenlediğini, gıda ormanlarının, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmak için güçlü bir araç olduğunu ifade etti.
Kentsel alanlardaki ağaçların gıda güvenliğini ve yerel gıda erişimini artırmaya yardımcı olabileceğine işaret eden Molcean, "Ormanlardan elde edilen gıdalar milyonlarca insanı ve geçim kaynaklarını ayakta tutuyor, yerel ekonomileri canlandırıyor ve kırsal toplulukları güçlendiriyor. Yine de ormanlar, gıda güvenliğindeki önemli rolüne rağmen muazzam bir baskı altında." dedi.
Molcean, tarımsal genişleme, sürdürülemez ağaç kesimi ve diğer faktörler tarafından yönlendirilen ormansızlaşmanın, gıda sistemlerinin temelini tehdit ettiğini vurguladı.
Tatiana Molcean, "Ormanların sadece sömürülecek bir kaynak olmadığını, aynı zamanda karmaşık ve birbirine bağlı bir ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Ormanların sağlığı doğrudan bizimkiyle bağlantılı." diye konuştu.
"Türkiye ormanları, biyoçeşitlilik açısından kuzey yarım küredeki en önemli ormanlar arasında"
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da ormanların, gezegendeki yaşamı sürdürmedeki hayati rolünün iyi bilindiğine işaret etti.
Ormanların, dünya biyoçeşitliliğinin yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yaparken, hem doğayı hem de insan refahını destekleyen temel ekosistemler olarak hizmet ettiğini dile getiren Akçapar, "Özellikle Türkiye ormanları, biyoçeşitlilik açısından kuzey yarım küredeki en önemli ormanlar arasında. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşağında yer aldığından, İspanya'dan Kafkasya'ya ve Asya çöllerine kadar uzanan farklı bölgelerdeki türler ülkemizde buluşuyor. Dikkat çekici bir şekilde, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ülkemizde de bulunuyor ve bunların yüzde 25'i yalnızca Türkiye'de bulunan endemik türlerdir." ifadelerini kullandı.
Ormanların tarımda da önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Akçapar, bunların toprağı zenginleştirdiğini, iklimi düzenlediğini ve biyolojik çeşitliliği koruduğunu söyledi.
Akçapar, Türkiye'nin 2011'den bu yana aktif olarak odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri geliştirdiğini, bunların ulusal ekonomiye yılda 300 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin, dünyadaki defne yapraklarının yüzde 90'ını ve küresel kekik talebinin yüzde 60'ını sağladığını kaydeden Akçapar, "Stratejik eylem planlarıyla desteklenen reçine üretimi genişletildi. Arıcılara büyük fayda sağlayan ve ulusal ekonomiyi güçlendiren 850 bal ormanı oluşturuldu. Türkiye şu anda Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci bal üreticisidir. Tabii ki Türkiye dünyanın önde gelen fındık üreticisi olmaya devam ediyor." diye konuştu.
Akçapar, Türkiye'nin son yıllarda orman örtüsünü başarıyla artıran birkaç ülkeden biri olduğunun ve sürdürülebilir orman yönetimine olan bağlılığını yeniden teyit ettiğinin altını çizdi.
Ormanları korumanın ve restore etmenin çevresel bir zorunluluk olmasının yanı sıra gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğuna işaret eden Akçapar, "Gezegenimizin refahı buna bağlıdır. Biz Türkiye'de bunu iyi biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz." dedi.
Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyinin (INC) Kurucu Ortağı Giuseppe Calcagni, yaptığı sunumda, Türkiye'deki orman ve gıda ürünlerinin kalitesinin dünyada en üst sıralarda yer aldığını belirtti.
Calcagni, Türkiye'nin, orman ürünlerinin işlenmesindeki makineleşme sisteminde de dünyada ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.
Türk ürünleri de tanıtıldı
Etkinlikte özellikle fındık ve kuru meyvelerin önemine odaklanılarak, ormanların gıda güvenliği ve beslenmedeki hayati rolü incelendi.
Türkiye'ye özgü fındık, incir ve kuru üzüm gibi kuru gıdalar ile tıbbi aromatik bitkiler de etkinlik kapsamında sergilendi ve katılımcılara tanıtıldı.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye'de yetişen orman ürünleri Cenevre'ye ulaştırıldı.
Etkinliğe katkı sunan ülkelerden İsviçre, Moldova, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Polonya'nın da orman ürünleri ziyaretçilerle buluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.