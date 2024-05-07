Dolar
32.26
Euro
34.78
Altın
2,313.06
ETH/USDT
3,065.10
BTC/USDT
63,510.00
BIST 100
10,201.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
logo
Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünya genelinde 281 milyon uluslararası göçmen olduğunu, yerinden edilenlerin sayısının 117 milyona ulaştığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Uluslararası Göç Örgütü: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor

Cenevre

IOM tarafından rekor sayıda yerinden edilmiş kişi ve düzensiz göçmen sayısındaki büyük artış dahil küresel göç yapısındaki önemli değişiklikleri ortaya koyan "2024 Dünya Göç Raporu" yayımlandı.

Raporda, uluslararası göçün insani gelişme ve ekonomik büyümenin itici gücü olmaya devam ettiği, bu alandaki uluslararası bağışların 2000'den 2022'ye kadar yüzde 650'den fazla artarak 128 milyar dolardan 831 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Birçok analistin bağışların Kovid-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde azalacağı yönündeki tahminlerine rağmen bu alandaki artışın devam ettiği belirtildi.

Raporda, 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar dolarının düşük ve orta gelirli ülkelere gönderildiği belirtilerek, bağışların bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü oluşturabileceği ifade edildi. Bağışların, bu ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımı aştığı aktarıldı.

Yerinden edilmeler acil çözüm bekliyor

Uluslararası göçün insani gelişmeyi desteklemesi devam ederken bu konudaki zorlukların da sürdüğüne işaret edilen raporda, "Dünya genelinde tahmini olarak 281 milyon uluslararası göçmen bulunurken çatışma, şiddet, doğal felaket ve diğer nedenlerle yerinden edilen kişilerin sayısı 2022'nin sonunda en yüksek seviyeleri yakalayarak 117 milyona ulaştı. Bu durum da yerinden edilme krizlerine çözüm bulmanın aciliyetini ortaya koyuyor." denildi.

Göçün, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve çoğu zaman sansasyonel anlatıların gölgesinde kaldığı, yaşanan göçlerin çoğunun düzenli, güvenli ve bölgesel olduğu bildirilen raporda, bunların doğrudan fırsatlar ve geçim kaynaklarıyla bağlantılı olduğuna işaret edildi.

Raporun gerçek olmayan söylemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı, kritik bilgiler sağlamayı, insan hareketliliğinin zorluklarını ve fırsatlarını ele alma konusunda anlamlı eylemlere ilham vermeyi amaçladığı da vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, raporun kanıta dayalı veriler ve analizler yoluyla insan hareketliliğinin karmaşıklığının ortaya çıkmasına yardımcı olduğuna işaret etti.

Pope, "Belirsizlikle boğuşan bir dünyada göç dinamiklerini anlamak, bilinçli karar alma ve etkili politika tepkileri için hayati önem taşıyor. Rapor, uzun süredir devam eden eğilimlere ve ortaya çıkan zorluklara açıklık getirerek bu anlayışı geliştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
AK Parti Gençlik Kolları, 60'tan fazla üniversitede Filistin'e destek eylemleri yaptı
Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi
Türkiye ile Cezayir arasında hava ulaşımında sefer sayısı artacak
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Uluslararası Göç Örgütü: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor

Uluslararası Göç Örgütü: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor

Avrupa'ya son 3 yılda sığınan 50 binden fazla refakatsiz çocuğun "kaybolduğu" bildirildi

Yıllar sonra yerleştiği köyüne leyleklerin de dönmesini bekliyor

GÖRÜŞ - Avrupa Parlamentosunun onayladığı "İltica Reformu" neleri içeriyor?

GÖRÜŞ - Avrupa Parlamentosunun onayladığı "İltica Reformu" neleri içeriyor?
İrlanda, sığınmacıları İngiltere'ye geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlanıyor

İrlanda, sığınmacıları İngiltere'ye geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlanıyor
BM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 510 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

BM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 510 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet