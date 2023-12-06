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Uluslararası Göç Örgütü: 2090'a kadar 2,8 milyar kişi sıcak hava dalgalarına maruz kalabilir

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2090'a kadar dünya genelinde sıcak hava dalgalarına maruz kalabilecek kişi sayısının 2,8 milyara kadar ulaşabileceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Uluslararası Göç Örgütü: 2090'a kadar 2,8 milyar kişi sıcak hava dalgalarına maruz kalabilir

Cenevre

IOM tarafından yayımlanan raporda, iklim değişikliğinin, dünya genelindeki nüfus hareketleri üzerindeki etkilerini öngörme yeteneğini sınırladığı kaydedildi.

Sıcak hava dalgalarından potansiyel olarak etkilenecek insanların neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,3 milyar kişinin Güney Asya'da yaşamasının öngörüldüğü kaydedilen raporda, Güney Asya'nın iklim değişikliği nedeniyle son 10 yılda 59,7 milyon insanın yerinden olmasına tanıklık ettiği belirtildi.

Düşük ve yüksek ısınma senaryolarının sera gazı konsantrasyonlarının gelecek için farklı gidişatları temsil ettiği vurgulanan raporda, bunun da 2100 yılına kadar sırasıyla 2 santigrat derecenin altında ve 3-4 santigrat derece küresel sıcaklık artışına yol açacağı belirtildi.

Raporda, 2090'a kadar küresel çapta sıcak hava dalgalarına maruz kalabilecek kişi sayısının 2,8 milyara kadar yükselebileceği ifade edildi.

2023'ün tarihteki en sıcak yıl olmaya devam ettiği kaydedilen raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin Afrika Boynuzu'ndan Pasifik Adaları'na kadar insanlar üzerinde giderek daha fazla görüldüğü vurgulandı.

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