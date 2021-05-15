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Dünya

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını umursamamasına karşı sağlam duruş sergilenmeli

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun, İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı "sağlam duruş" sergilemesi gerektiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 15.05.2021
Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını umursamamasına karşı sağlam duruş sergilenmeli

İngiltere

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "Bugün İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinlinin öldürüldüğüne dair haberler geçmişteki 'aşırı güç' örneklerini hatırlatıyor. Uluslararası toplum, İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı sağlam bir duruş sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

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