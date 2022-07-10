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Dünya

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.

Davit Kachkachishvili   | 10.07.2022
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu

Donetsk

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi.

Şehrin Yujnaya sokağında saldırı sonucu ağır hasar alan konutların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip eden Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy, saldırının yerel saatle 21.17 civarında gerçekleştiğini söyledi.

İlk bilgilere göre enkaz altında yaklaşık 35 kişinin bulunduğunu aktaran Kirnitskiy, "Sabah saatlerde 2 kişi enkaz altından seslenmeye çalıştı. Ayrıca elde edinen bilgilere göre enkazın altında bir çocuğun bulunduğu da biliniyor." dedi.

Saldırıda "Uragan" tipi 4 roket kullanıldığı tahmin ettiklerini kaydeden Kirnitskiy, bu tür silahların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.



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