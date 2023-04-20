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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı Binbaşı Andre, Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı saldırıya hazır olduklarını söyledi

Ukrayna Ordusu 59. Mekanize Tugayı'nın üst düzey askeri yetkililerinden ve "Andre" kod adlı Binbaşı, Rus kuvvetlerine karşı saldırının her an başlayabileceğini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Ukraynalı Binbaşı Andre, Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı saldırıya hazır olduklarını söyledi

Donetsk

Güvenlik nedeniyle gerçek adı ve soyadını vermek istemeyen Binbaşı Andre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus ordusu arasında yoğun çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Andre, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde konuşlandırılan 59. Tugayı'nda binbaşı olarak görev yaptığını belirterek daha önce Herson bölgesinde görev yaptığını anlattı.

Rus ordusu ile Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini ifade eden Binbaşı Andre, Donetsk cephesindeki mevzilerinden bir metre bile geri çekilmediklerini aktardı.

Andre, bölgede en şiddetli çatışmaların Bahmut şehri ve çevresinde sürdüğüne dikkati çekerek Rus kuvvetlerinin bu şehir için kayıplar vermeye devam ettiğini savundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da başarısız olduğunu belirten Andre, bu yüzden tüm güçlerini Bahmut'a kaydırdıklarını ifade etti.

Karşı saldırısı için hazırız

Andre, "Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı bir karşı saldırı yapmak için hazırlık yaptığını" vurgulayarak saldırının başlama zamanı ve yeri konusundaki kararın Genelkurmay Başkanlığınca verileceğini söyledi.

Karşı saldırısı için hazır olduklarını aktaran Andre, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz hazırız ama bir emir var, harekatı planlayan bir Genelkurmay Başkanlığı var. Emirlerine güveniyoruz. Aniden saldırı olabilir. Herson'u nasıl özgürleştirdiğimizi hatırlayın. Kimse bilmiyordu ve her şey hızlıca oldu ancak bu noktaya gelmemiz yaklaşık 8 ay sürmüştü. 1991 yılın sınırları içindeki tüm topraklarımızı özgürleştirene kadar mücadelemiz devam edecek."

Ukrayna halkı yıllardır savaşın acısını yaşıyor

Binbaşı Andre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 2014'te Kırım ve Donbas'ta başladığını anımsatarak yıllardır Ukrayna vatandaşlarının savaşın acısını yaşadığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğini savunan Andre, bu yüzden Ukrayna halkının büyük stres altında yaşadığını söyledi.

Andre, Rus özel askeri ağı Wagner Grubu ve ağır suçlu mahkumların Ukrayna'da savaştırıldığını hatırlatarak "Şimdi aynı suçları ellerindeki makineli tüfeklerle yabancı topraklarda işliyorlar." dedi.

Ukrayna'da kadın ve çocuklara şiddet uygulandığını iddia eden Andre, "Bunun konuşulması gerekiyor. Bütün dünya bunu bilmeli." diye konuştu.

Andre, BM ve Ukrayna verilerine göre savaş nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

100 binden fazla çocuğunun çeşitli bahanelerle Rusya'ya götürüldüğünü savunan Binbaşı Andre, savaşta 468 çocuğun öldüğünü ve 947 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Andre, Rusya'ya götürülen çocuklarının adı, soyadı ve doğum tarihlerinin zorla değiştirildiğini de ileri sürdü.

Sıcak çatışmaların yaşandığı yerleşim yerlerindeki çocuklar ve annelerinin de zor durumda kaldığını dile getiren Andre, Bahmut'ta yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu aktardı.

Andre, Bahmut gibi ağır çatışmaların yaşandığı yerleşim yerlerinde kalan sivillerin daha güvenli yerlere götürme tahliye operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

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